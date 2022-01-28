Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta otomobil çaldığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir otomobili çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz hafta cumartesi günü Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir iş yerinden otomobil çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan ekipler, M.Z'yi (37) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe "iş yerinden hırsızlık ve mala zarar verme" suçundan tutuklandı.
Hatay ilinde satıldığı öğrenilen çalıntı aracın bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Hırsızlık Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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