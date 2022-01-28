Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 14:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2022 ALES başvuruları ne zaman? ALES ne zaman yapılacak?
2022 ALES sınavları ne zaman yapılacak? ALES başvuruları ne zaman başlayacak?
Her yıl belirli dönemlerde gerçekleşen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı.
2022 ALES/1 Başvuruları Ne Zaman?
Bu yıl ALES/1 başvuruları 21 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında yapılacak. Sınav 17 Nisan’da gerçekleşecek.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
2022 ALES Takvimi
ALES/1: 17 Nisan
ALES/2: 21 Ağustos
ALES/3: 20 Kasım
2022 yılında 3 adet ALES gerçekleştireceğiz.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) December 13, 2021
ALES Tarihleri
ALES/1 ➡️ 17 Nisan,
ALES/2 ➡️ 21 Ağustos,
ALES/3 ➡️ 20 Kasım,
Etiketler: ALES ÖSYM Sınav Takvimi
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