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Güncel
AA 10.09.2024 20:23

Kahramanmaraş'ta kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

M.T. idaresindeki kamyon, Kahramanmaraş-Göksun kara yolu Püren Geçidi mevkisinde, Buğra S. idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilin sürücüsü Buğra S., olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu konumunda bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi yaralandı.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı, kaldırıldığı Göksun Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza yerinde hayatını kaybeden Buğra S.'nın cansız bedeni, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü M.T, gözaltına alındı.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Kahramanmaraş Trafik Kazası İtfaiye
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