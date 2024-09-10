Kadirli ve Anamur'da öğrenciler dersbaşı yaptı

Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Şehit Mehmetçik Ergenekon İlköğretim Okulu'nda yapılan törende, yeni dönemin öğrencilere, velilere ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.
Konuşmasının ardından öğrencilere Türk bayrağı ve kırtasiye ürünleri hediye eden Dolu, ilk ders zilini çaldı.
Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız da katıldı.
Mersin'in Anamur ilçesinde de yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla Malaklar İlkokulu'nda tören düzenlendi.
Kaymakam Bilal Bozdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaplan'ın katıldığı program sonrasında öğrenciler dersbaşı yaptı.