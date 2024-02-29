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Güncel
AA 29.02.2024 14:32

Kahramanmaraş'ta hastane yatak kapasitesi 2 bin 605'e yükselecek

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, deprem sonrasında yapımına başlanan 5 hastaneyle kentteki yatak kapasitesi 1,5 kat artacak.

Kahramanmaraş'ta hastane yatak kapasitesi 2 bin 605'e yükselecek

Yaşanan felakette hasar gören hastanelerin yenilenmesi ve eksiklik bulunan bölgelerdeki sağlık standartlarının artırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında Kahramanmaraş'a 5 yeni hastane yapımı için çalışma başlatıldı.

Ferhuş Sağlık Kompleksi, Nurhak ve Türkoğlu Acil Durum Hastaneleri ile Merkez Acil Durum Hastanesinin inşası için temeller atılırken, Önsen bölgesinde yapılacak bin yataklı şehir hastanesi için de ihale çalışmaları devam ediyor.

Şehir merkezi ve ilçelere kazandırılan yeni sağlık kompleksleriyle Kahramanmaraş'ın hastane kapasitesine 2 binin üzerinde yatak ilavesi olması planlanıyor. Afetlere karşı dayanıklı ve modern olarak tasarlanan tesislerle sağlık altyapısının güçlendirilmesi de hedefleniyor.

TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Ferhuş Sağlık Kompleksi'ni ziyareti sonrasında hastanelerle ilgili bilgi verdi.

Hastanelerin inşaatları yükseliyor

Deprem sonrası sağlık yatırımlarının Kahramanmaraş için en öncelikli konu olduğunu belirten Kirişci, yerel siyasiler olarak bunun üzerinde hassasiyetle durduklarını, Necip Fazıl Şehir Hastanesi yanına yapılan Ferhuş Sağlık Kompleksi'yle iki hastanenin toplam yatak kapasitesinin 556'ya ulaşacağını söyledi.

İkinci projenin ise otogarın güneyinde inşaatına başlanılan 400 yataklı Merkez Acil Durum Hastanesi olduğunu aktaran Kirişci, şunları kaydetti:

"O bölgede zemini güçlendirmek adına 3 bin 500 fore kazık çakılması gerekiyordu. Birkaç gün öncesine kadar 1750 fore kazık çakıldı. Bu çok zaman alıcı bir şey. Bunlarla birlikte orada yapılacak hastane ağır çelik konstrüksiyon. Onun imalatı hızla devam ediyor ve yüzde 60'lık bir düzeye geldik. Geri kalan fore kazıkların çakılması sonrasında çelik konstrüksiyon montajları gerçekleşecek. Önsen'deki bin yataklı Şehir Hastanemizin de projesi bitme aşamasına geldi. İnşallah bundan sonrada yapımıyla ilgili ihale gerçekleştirilecek."

"Deprem öncesine göre yatak kapasitesi 1.5 kat arttı"

Kirişci, Önsen'de yapılacak hastane betonarme olacağı için 2-2,5 yıllık bir zamanın gerektiğini, deprem öncesinde kentin hastane yatak kapasitesinin bin 55 olduğunu, hastane inşaatlarının tamamlanmasıyla bin 555 yatağın daha kapasiteye ekleneceğini kaydetti.

Türkoğlu'nda 120 yataklı hastanenin fiziki gerçekleşme oranında yüzde 70'lere gelindiğini ifade eden Kirişci, şöyle konuştu:

"Nisan ayı sonu gibi oranın vatandaşlarının hizmetine sunulmasını arzu ediyoruz. 120 yatak ve ağır çelik konstrüksiyon ile güzel bir hastane olacak. Nurhak'ta da ağır çelik konstrüksiyon ile 50 yataklı bir hastane yapılıyor. İki gün önce oradaydık, hızla ilerlediğini gözlemledik. Orada gerçekleşme oranı yüzde 60'larda. Kısa sürede Nurhak ilçemizde hak ettiği hastaneye kavuşmuş olacak. 2024 yılı ki Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında artık hastane meselesi Kahramanmaraş açısından on yıllar boyunca gündeme gelmeyecek ve sağlık hizmetleri karşılanmış olacak."

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