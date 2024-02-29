Kars'ta tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerince belirlenen 7 adrese 16 ekip ve 50 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, çok sayıda çek, senet, ajanda, doküman, 4 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, oto sahteciliğinde kullanılan 2 kutu şase kalıbı, 6 şarjör, 83 tabanca fişeği, 6 kartuş, 2,58 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.