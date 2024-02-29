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Güncel
AA 29.02.2024 12:58

Tekirdağ'da sis deniz ulaşımını etkiliyor

Tekirdağ'da etkili sis deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.

Tekirdağ'da sis deniz ulaşımını etkiliyor

Kentte sis sabah saatlerinden itibaren görülmeye başlandı. Sis en çok deniz ulaşımını etkiledi.

Sis nedeniyle rotalarına devam edemeyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, sis nedeniyle balıkçıların açılamadığını söyledi.

Sisin görüş mesafesini azalttığını ve bu yüzden teknelerin açılamadığını aktaran Pehlivanoğlu, balıkçıların limanda bekleyeceğini ifade etti.

Balıkçı Ferdi Küreşçi ise limanda ağ tamiri ve tekne bakımı yaptıklarını dile getirdi.

Sisin etkisini yetirmesiyle yeniden ava çıkacaklarını ifade eden Küreşçi, "Sabah saatlerinde başlayan sis nedeniyle denize çıkamadık. Limanda teknelerimizde olan eksiklerimizi gideriyoruz. Sis etkisini kaybettiğinde yeniden denize açılıp nasibimizi arayacağız." diye konuştu.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sisin yarına kadar etkili olması bekleniyor.

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