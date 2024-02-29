Açık 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.02.2024 12:54

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahipleri için "Geçici Giyim Mağazası" açıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ihtiyaç sahipleri için "Geçici Giyim Mağazası" açıldı.

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahipleri için "Geçici Giyim Mağazası" açıldı

Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, Dağeteği Mahallesi'ndeki mağazanın açılışındaki konuşmasında, derneğin 26 yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Ramazan öncesi açılan geçici giyim mağazasında yaklaşık 3 bin aileyi giydirmeyi planladıklarını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Her aileyi 6 kişiden hesaplarsak yaklaşık 18-20 bin kişi yapar. Şanlıurfa bunu fazlasıyla hak ediyor. Bir mağazadaki sistem neyse bizim mağazamızdaki sistem de aynı. Bizi diğer giyim mağazalarından ayıran tek bir ayrıcalığımız var, o da kasamızda paranın geçmemesi. Bizim kasamızda dua geçiyor. Emeği ve katkısı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ise Türkiye'nin mayasında iyilik olduğunu ve bu olduğu sürece milleti ilelebet yıkılamayacağını belirterek, Deniz Feneri Derneği'ne teşekkür etti.

Deniz Feneri Derneği Şanlıurfa Temsilcisi Osman Gerem de mağazanın açılmasında katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından gerçekleşen mağazanın açılışına, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

ETİKETLER
Şanlıurfa
Sıradaki Haber
Küre'de 43 ünite kan toplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:47
Riskli konutlar için kredi sınırı muafiyeti getirildi
13:32
Fransa'da acil servise kaldırılan yaşlı kadın, hastanenin çöp konteynerinde ölü bulundu
13:25
Lösemi ve lenfoma 'savaşçı hücre' ile tedavi edilecek
13:25
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
13:21
Ordu Şehir Hastanesi'nde sona doğru
13:14
Gazze'deki hükümet: İsrail, insani yardım bekleyen Filistinlileri planlayarak ve soğukkanlılıkla öldürdü
'1915 Çanakkale Köprüsü' sis altında kaldı
'1915 Çanakkale Köprüsü' sis altında kaldı
FOTO FOKUS
İsrail ordusu Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı
İsrail ordusu Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ