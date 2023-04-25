Kahramanmaraş'ta depremzedelere 1 Haziran'a kadar su faturası kesilmeyecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat'ta büyük bir afet yaşandığına işaret ederek, devletin ve milletin desteğiyle yaraların hızla sarılmaya çalışıldığını söyledi.

Hasarlı binalarda yıkımın ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Güngör, "6 Şubat'tan 1 Haziran'a kadar sudan ücret almıyoruz. Büyükşehir Belediye Meclisimizin almış olduğu kararla, herhangi bir su taahhüt ücreti alınmayacak. Bunun yanında yıkılmış ve yıkılacak binaların geçmişe dönük su borcu varsa bunları da sildik" dedi.

Güngör, şehrin tekrar imarı ve altyapısıyla yeniden ayağa kalkması için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, bu konuda çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü kaydetti.