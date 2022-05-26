Onikişubat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Hartlap Mahallesine uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Yapılan aramada bin 313 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda sırasında arabasıyla kaçmaya çalışan M.B. ekipler tarafından yakalandı.

Zanlının üst aramasında ruhsatsız tabanca, arabasında ise av tüfeği ele geçirildi.

Cezaevi firarisi olduğu tespit edilen zanlı M.B’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.