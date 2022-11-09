Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan gözaltına alınan 65 şüpheliden 41'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, hırsızlık, uyuşturucu ve mala zarar verme gibi suçlardan aranan 65 şüpheliyi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 41 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 24 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Etiketler: Kahramanmaraş
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