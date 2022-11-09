İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, hırsızlık, uyuşturucu ve mala zarar verme gibi suçlardan aranan 65 şüpheliyi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 41 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 24 şüpheli ise serbest bırakıldı.