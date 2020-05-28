Haber Giriş: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta camiler dezenfekte edildi
[Fotoğraf: AA ]
Kahramanmaraş ve ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Mayıs'ta cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte çalışması yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri, Abdulhamid Han ve Ulu Cami'de dezenfekte çalışması yürüttü.
Ekipler ayrıca, il genelindeki 238 camide dezenfekte çalışmalarını tamamladı.
İbadet için camiye gelecek cemaatin temas edeceği bütün yüzeyler ilaçlanarak dezenfekte edildi.
Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ile Elbistan ve Afşin ilçelerinde belediye ekiplerince dezenfekte çalışmaları büyük oranda tamamlandı.
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