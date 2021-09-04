Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta bisiklet çalan iki şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir apartmanın önündeki bisikletleri çalan iki zanlı tutuklandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu Mahallesinde bir apartmanın giriş bölümünde bulunan iki bisikletin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Hırsızlık olayının meydana geldiği çevrede inceleme yapan ekipler, şüpheli A.K. (20) ve H.K'yi (17) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Hırsızlık
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