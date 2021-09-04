Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde izinsiz kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burdur'dan gelen kişilerin izinsiz kazı yapacakları ihbarı üzerine harekete geçti.
İlçedeki ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığını tespit eden ekipler, S.G, V.B, R.E, M.E, R.E, Ş.E ve Z.E'yi suçüstü yakaladı.
İzinsiz kazıda kullanılan aletler ve malzemelere el konuldu.
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