Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da AK Parti Muratpaşa İlçe Başkan Yardımcısı Nedim Tekerli ev sahipliğinde muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yapıldı.
AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker, AK Parti Antalya İl Başkan Yardımcıları, AK Parti Muratpaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Muratpaşa Müftüsü Kuddusi Uysal, esnaf ve vatandaşların katıldığı etkinlik özel bir işletmede gerçekleştirildi.
Müftü Uysal tarafından yapılan duanın ardından misafirlere aşure dağıtıldı.
Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Tekerli, aşure geleneğini ilerleyen yıllarda aynı heyecan ve şenlik havasıyla devam ettireceklerini dile getirdi.
Etiketler: Antalya
Sıradaki Haber
Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde kaçak avlanan 6 ton midye yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz