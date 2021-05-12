Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta bir evde yangın çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Kahramanmaraş’ta ahşap bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi Yusufhacılı Mahallesi’nde ahşap bir evde çıktı. Evin ahşap olması nedeniyle bir anda alevler etrafı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına kısa sürede müdahale edilmesine rağmen ev kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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