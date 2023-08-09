Az Bulutlu 31.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 09.08.2023 18:23

Kahramanmaraş’ta asfalt çalışmaları

Kahramanmaraş'ta il genelinde başlatılan asfalt çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

Kahramanmaraş’ta asfalt çalışmaları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca Alparslan Türkeş Bulvarı’nda gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmalarında üçüncü etaba geçildi.

Yurt Kavşağı’ndan Çocuk Yuvası Kavşağı’na kadar olan yaklaşık bir kilometrelik kısmın asfaltı baştan uca yenilendiği kaydedildi. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Binevler Bölgesi Cadde Yenileme projesinde ekiplerimiz etaplar halinde çalışmalarını sürdürüyor. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Kavşağı’ndan Yurt Kavşağı’na kadar uzanan arterde tamamlanan çalışmaların ardından Alparslan Türkeş Bulvarı’nda üçüncü etaba başlandı. Bölgede gerçekleştirilen asfalt, refüj, yaya yolu ve peyzaj uygulamalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla alt ve üstyapısıyla baştan uca yenilenen arterler bölgenin katma değerini artıracak” ifadelerine yer verildi. 

ETİKETLER
Kahramanmaraş
Sıradaki Haber
Balıkesir'de çıkan yangında 12 dekar zeytinlik alan zarar gördü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:13
MGK bildirisi: Karadeniz'de gerginliğin tırmanması kimsenin menfaatine değil
18:25
Derince'deki patlamada yaralanan kişi hayatını kaybetti
18:15
İstanbul'da yolcu seçip mesafe soran taksicilere para cezası
18:50
Erdoğan'dan, MGK'ya son kez katılan komutanlara hediye
17:58
Erdoğan'dan Hakan Fidan'a "üstün hizmet madalyası"
17:43
DSÖ: Sudan'da nüfusun yüzde 40'ından fazlası açlık çekiyor
Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu
Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu
FOTO FOKUS
Proteinlerin kodları Boğaziçi'nde çözülecek
Proteinlerin kodları Boğaziçi'nde çözülecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ