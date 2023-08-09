Kahramanmaraş’ta asfalt çalışmaları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca Alparslan Türkeş Bulvarı’nda gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmalarında üçüncü etaba geçildi.



Yurt Kavşağı’ndan Çocuk Yuvası Kavşağı’na kadar olan yaklaşık bir kilometrelik kısmın asfaltı baştan uca yenilendiği kaydedildi. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Binevler Bölgesi Cadde Yenileme projesinde ekiplerimiz etaplar halinde çalışmalarını sürdürüyor. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Kavşağı’ndan Yurt Kavşağı’na kadar uzanan arterde tamamlanan çalışmaların ardından Alparslan Türkeş Bulvarı’nda üçüncü etaba başlandı. Bölgede gerçekleştirilen asfalt, refüj, yaya yolu ve peyzaj uygulamalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla alt ve üstyapısıyla baştan uca yenilenen arterler bölgenin katma değerini artıracak” ifadelerine yer verildi.