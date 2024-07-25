Kahramanmaraş'ta afetzede kadın girişimciler desteklenecek

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kadın girişimcilerin iş dünyasındaki yeri ve önemi anlatıldı.

KMTSO Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer, depremlerin ardından kadın girişimcilerin zor zamandan geçtiğini, onlara destek olmak adına Kadın Girişimci Merkezi kurduklarını belirtti.

Kadın girişimcilere iş yeri temini ve kira başta olmak üzere birçok alanda desteklerin olduğunu anlatan Gümüşer, şunları kaydetti:

"Özellikle, üretim alanında faaliyet gösteren kadınlarımızı destekleyeceğiz. Yani, makineli üretim yapan ve bir ham maddeyi evsafını değiştirmek suretiyle başka bir ürüne dönüştürecek olan kadınlarımıza uygun kiralı iş yeri vereceğiz. Bu kiraların rakamları gerçekten çok komik rakamlar olacak. Bugün piyasadaki kira sorununu sizler biliyorsunuz. En büyük problemlerden bir tanesi iş yeri problemi. Biz kadınlara inşallah iş yeri sunacağız ve bu yer, ihtiyaç haritası tarafından inşa edilen topluluk merkezi olacak. Orayı çok güzel bir şekilde şu an dönüştürüyoruz. İnşaat işlemlerimiz başladı. Ağustos sonu, eylül başı gibi orada faaliyete başlayacağız."

Gümüşer, KİGEM için başvuruların başladığını, değerlendirmelerin ise uzman kişiler tarafından yapıldığını dile getirdi.

Bu yeni merkezle birlikte şehirdeki kadın girişimciliği bir adım daha öteye taşıyacaklarını ve teşvik edeceklerini ifade eden Gümüşer, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar elimize 200'ün üzerinde başvuru geldi ve bu başvuruları değerlendiriyoruz. Bazıları istediğimiz amaca yönelik değil, bazıları ise tam istediğimiz nitelikte. Amacımız, şehrimizde kadınların oluşturduğu markaların olması ve kadınların ortaya çıkardığı markaların şehrimiz ekonomisine katkı sunması. KMTSO olarak buna bir çanak tutmamız ve altyapı oluşturmamız en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Bununla birlikte, burada kadın işveren ve kadın girişimcilerin nasıl ihracat yapabilecekleri, nasıl marka oluşturabilecekleri, ürettikleri ürünleri nerelere satabilecekleri yani pazar araştırması yapabilecekleri, nasıl cirolarını artırabilecekleri ve ürünlerini nasıl daha kaliteli üretebilecekleri konularında hem odamız hem de Kadın Girişimciler Kurulumuzun bilgi ve birikimiyle yol göstereceğiz. Bunların hepsini ücretsiz yapacağız."

Programa TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabul Kenger, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet FATİH Dertli, KİGEM Proje Koordinatörü Melek Sibel Çetinkaya ve KMTSO Genel Sekreteri Yunus Atmalı katıldı.