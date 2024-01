Kahramanmaraş’ta afet konutlarının sağlamlığı depremzedelerin beğenisini topladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat’ta meydana gelen ve 18 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından bölgenin ihya ve inşası için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.



Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle yapılan afet konutları ve köy evlerinin inşaatları hızla yükseliyor. Depremzedelerin bir an önce sıcak yuvalarına kavuşması için yapımı kısa sürede tamamlanan konutlar, bölge halkına da devletin her zaman yanlarında olduğunu hissettiriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından Kahramanmaraş’ta yürütülen çalışmalara ilişkin bir video paylaştı. Videoda depremzedelerin çalışmalara ilişkin görüşlerine de yer verildi.



Bir depremzede vatandaş, çalışmaların gece gündüz devam ettiğini, şantiye ışıklarının hep yandığını kaydederek, “Bir demirler döşeniyor ki sur gibi” ifadelerini kullandı. Bakan Özhaseki depremzedenin konutların sağlamlığı hakkında ‘sur’ benzetmesine ilişkin, “Ablamız ne de güzel tespit etmiş; ‘Bir demirler döşeniyor, sur gibi böyle.’ Her şey daha güvenli evlerimiz için, geleceğimiz için” ifadelerini kullandı. Videoda bir başka depremzede vatandaş ise çalışmaların gece gündüz devam ettiğini belirterek, “Allah devletimizden razı olsun. Konutlar ve köy evleri yapılıyor. Gece gündüz demeden çok güzel çalışıyorlar, kamyonlar hiç durmuyor” dedi.



Devletin her zaman yanlarında olduğunu hissettiğini söyleyen diğer bir depremzede, “Devlet tarafından yapılan konutlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda hazır olanları teslim ediyorlar” diye konuştu. Bakanlığın çalışmalarından çok memnun olduklarını söyleyen bir başka vatandaş da, “Allah devletimizden razı olsun. İşin doğrusunu konuşmak lazım. Vallahi bundan iyisi olmaz. Devlet elinden gelenin fazlasını yaptı” ifadelerini kullandı.