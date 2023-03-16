Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta acil yıkılması gereken binalarda çalışma sürüyor
[Fotograf: AA]
Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan ve acil yıkılması gereken binaların yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
6 Şubat'taki depremler sonrası ekipler tarafından kent genelinde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaların kontrollü yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde bugün acil yıkılma kararı bulunan 22 binanın daha yıkımına başlandı.
Azerbaycan Bulvarı'ndaki binalarda yoğunlaşan çalışmaları bina sakinleri de takip ediyor.
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