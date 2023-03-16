Pakistan ordusu, Zinghara bölgesinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktığını açıkladı.

Çatışmada 2 çocuk yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı, 8 militan da etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, havan topu kullandığı belirtilen militanların, hangi örgüte üye olduklarına dair bilgi paylaşılmadı.

Terör saldırılarında artış

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Pakistan'ın Peşaver şehrinde 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında, çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti.

Belucistan'da 6 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında 10 polis yaşamını yitirmişti.