Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 05:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Aksaray'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Orhan Aygün kontrolündeki otomobil, Ankara-Aksaray kara yolu İl Jandarma Komutanlığı Kavşağı'nda Mustafa Ölmez idaresindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü Aygün ile otomobildeki Hanifi Aygün, Ömer Tosun ve İbrahim Tosun yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Aksaray
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