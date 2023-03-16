Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 01:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Konya'nın Kulu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kadir Özer idaresindeki otomobil, Konya-Ankara kara yolu Öğretmenevleri Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen tır ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü ve beraberindeki Baran Özer itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsü Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Etiketler: Konya
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