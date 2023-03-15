Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 23:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de FETÖ üyeliğinden hükümlü bir kişi yakalandı
Nevşehir'de, terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Ö.G'nin Gülşehir ilçesine bağlı Oğulkaya köyünde olduğunu belirledi.
Köydeki operasyonla yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Nevşehir
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