Hacı Sabancı Bulvarı'na 1989'da yapılan İl Özel İdaresi Cami'nin minaresi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, ağır hasar gören minarenin yıkılmasına karar verdi. Kararın ardından ekipler, minareyi kontrollü olarak yıktı.