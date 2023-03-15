Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 23:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Caminin minaresi kontrollü yıkıldı
Niğde'de, 34 yıl önce yapılan caminin depremde ağır hasar alan minaresi, kontrollü olarak yıkıldı.
Hacı Sabancı Bulvarı'na 1989'da yapılan İl Özel İdaresi Cami'nin minaresi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, ağır hasar gören minarenin yıkılmasına karar verdi. Kararın ardından ekipler, minareyi kontrollü olarak yıktı.
Etiketler: Niğde
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