"Millet Ormanı"nda yürüyüş, bisiklet ve koşu yolları, macera parkı, seyir terası, sosyal tesis ve kamp alanları ile otopark, kamelya, kültür evleri ve amfi tiyatro yer alacak. Vatandaşlar, projenin hayata geçmesiyle şehir manzarasına sahip, yüksek standartlarda sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir ormana kavuşacak.

Açıklamada, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun şu görüşlerine yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, ülkenin dört bir yanında devam eden benzer çalışmalardan biri de Türkiye'nin parlayan şehri Giresun'a kazandırılacak. Millet Ormanı projesi hemşehrilerimiz için alternatif bir yaşam alanı olacaktır. Görev yaptığımız süre boyunca Giresun'umuza projelerimizle iz bırakmaya, Giresun'a yakışır olacak şekilde belediyecilik hizmetlerinin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Millet Ormanının şehrimize çok yakışacağına ve bölgemize artı değer katacağına canı gönülden inanıyorum"