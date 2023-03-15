Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 23:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırklareli’nde kaçak içki ve elektronik sigara ele geçirildi
Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda kaçak içki ve elektronik sigara ele geçirildi.
Babaeski ilçesinde jandarma ekipleri uygulama yaptı. Ekipler uygulamada yurda kaçak olarak sokulan toplam 137 litre kaçak içki ile piyasa değeri 220 bin lira olan 281 kaçak elektronik sigara ele geçirdi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Kırklareli
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