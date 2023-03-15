Babaeski ilçesinde jandarma ekipleri uygulama yaptı. Ekipler uygulamada yurda kaçak olarak sokulan toplam 137 litre kaçak içki ile piyasa değeri 220 bin lira olan 281 kaçak elektronik sigara ele geçirdi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.