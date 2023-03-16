Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 00:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.
Cemil Keleş idaresindeki motosiklet, Hürriyet Mahallesi'ndeki yan yolda seyir halindeyken, karşı yönden gelen ve ters şeritte olduğu belirlenen Mehmet K'nin kullandığı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada sürücü Keleş ile diğer motosiklette bulunan Onur İlhan yaralandı.
Yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan Cemil Keleş, Orhangazi Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Etiketler: Bursa
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