Cemil Keleş idaresindeki motosiklet, Hürriyet Mahallesi'ndeki yan yolda seyir halindeyken, karşı yönden gelen ve ters şeritte olduğu belirlenen Mehmet K'nin kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada sürücü Keleş ile diğer motosiklette bulunan Onur İlhan yaralandı.

Yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Cemil Keleş, Orhangazi Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.