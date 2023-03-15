Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaban keçisi avlayan kişinin Y.O. olduğunu tespit etti.

Yaban keçisine el konulurken, Y.O’ya toplam 261 bin lira ceza kesildi.

Şube müdürü Orhan Kalay, kentte Cudi ve Gabar dağları mevkisi ile Beytüşşebap, İdil ve Uludere ilçelerinin yaban keçilerinin yaşam alanı olduğunu belirtti.

Kalay, "Bu hayvanlarımız koruma altında olan ve nesli tehlike altında türler. Vatandaşlarımızdan bu hayvanların korunması için hassasiyet göstermelerini talep ediyoruz. Yaban keçisi avlayan kişiye 11 bin lirası 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan olmak üzere toplamda 261 bin lira ceza uygulamış olduk" dedi.