Haber Giriş: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler S.H, Y.B, M.D. ve F.D. gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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