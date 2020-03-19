Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki depoda sahte el dezenfektanı imal edildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Ekiplerin depoda yaptığı aramada soğutucularda ve yerde istiflenmiş plastik bidon ve kutularda 3 bin 118 kilogram sahte dezenfektan, bir markaya ait çok sayıda sahte etiketle alkol yoğunluğunu ölçmeye yarayan cihaz ele geçirildi.

Şüpheli A.D. gözaltına alındı.