Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı yapıldı

Milli Beka Hareketi İl Başkanlığınca Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen programda, darbe girişimde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, ​​​​​​​İstiklal Marşı ve şehitler için saygı duruşu ile başlayan programda, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi tarihte eşi olmayan bir destan yazdığını söyledi.

Şahin, "Hakan Fidan ağabeyimize ve Zekai Aksakallı paşamıza selam ediyor, Ömer Halisdemir ağabeyimizin, şehidimizin de mekanının cennet olması için Cenabıallaha dua ediyor ve şehadetinin kabul olmasını dua ediyoruz." dedi.

Cumhur İttifakı'nın dik duruşuyla bu ihanet şebekesinin temizlendiğini dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Bunlar, gerek siyasi partilerin içinde gerek STK'lerin içinde gerekse de maalesef kamu kurum ve kuruluşlarının içindedir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün çok güzel bir paylaşımda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin içinden ihraç ettiğimiz subay sayısının yüzde 81 olduğunu ilan etti. Şu tehlikeye bakar mısınız? Ülkemizin, milletimizin üzerine bomba atan, bu toprakları bölmek isteyen ve milli irademizi gasbetmeye çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içinde yüzde 81 oranında konuşlanmışlar. Çok kuvvetli bir iradeyle, Cumhur İttifakı duruşuyla bu ihanet şebekesi temizlenmiş, vatanın ve milletin yiğit çocukları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üniformasını giyerek bu topraklarda hizmete başlamıştır."

Şahin, Türk milletinin asil kanında mevcut olan gücü ve imanıyla bu hıyanetin bertaraf edildiğini söyledi.

Ülkede karışıklık çıkarmak isteyenlere fırsat vermeyecekleri belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bakın değerli kardeşlerim, 15 Temmuz'un önemli duruşu, Mustafa Kemal Atatürk'ün maskesini takıp evlerine saklanan ama 15 Temmuz'dan sonra meydanlara inerek 'biz Atatürkçüyüz, vatancıyız, milliyetçiyiz' diyerek insanlarımızın sinir uçlarıyla oynayan bazı odaklarla karşı karşıyayız. Herkese sorarım, milli vicdanlara sorarım, Türkiye Cumhuriyeti için yanıp tutuşan vatan evlatlarına sorarım. Atatürk hangi cepheden kaçtı? Atatürk yedi düvelle mücadele etmedi mi? Atatürk'ün silah arkadaşları hangi cepheden kaçtılar, evlerine kapandılar, Atatürk'ün maskesini takıp? Ülkemizin içinde karışıklık çıkarmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz ve vermemeliyiz."