Az Bulutlu 29.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 15.07.2024 17:32

Çamiçi Yaylası'nda içme suyu sorununun çözümü için çalışma yapılıyor

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Çamiçi Yaylası'nda içme suyu sorununun çözümü için çalışma yürütülüyor.

Çamiçi Yaylası'nda içme suyu sorununun çözümü için çalışma yapılıyor

Çamiçi Yaylası'nda DSİ tarafından oluşturulan içme suyu göletinde arıtma tesisi yapılması için Niksar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütülüyor.

Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, yaptığı açıklamada, Çamiçi Yaylası'nın su sorununu çözmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Doğal arıtma için tesis inşaatının devam ettiğini anlatan Tepebaşı, "Ardından paket arıtma takarak göletimizin suyunu içilebilir hale getirip yaylamızdaki abonelerimize vermeye başlayacağız. Artan suyumuzu da Niksar'a indirip aylık elektrik tüketimimizi düşürmeyi hedefliyoruz. Tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Tokat DSİ
Sıradaki Haber
Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bisiklet turu yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:28
Trump'ın "gizli belgeleri saklamakla" suçlandığı federal dava reddedildi
18:24
AB'den Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ek yaptırımlar
18:45
Kurtulmuş: Demokrasi ruhuna sahip çıktık
18:11
Kurtulmuş ve Yılmaz, 15 Temmuz'da bombalanan alana karanfil bıraktı
18:05
Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
17:29
New York Borsası, Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından yükselişle açıldı
Hacı Bayram Veli Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
Hacı Bayram Veli Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
FOTO FOKUS
Boğaz'da şehit ve gazilere saygı seyri
Boğaz'da şehit ve gazilere saygı seyri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ