Çamiçi Yaylası'nda içme suyu sorununun çözümü için çalışma yapılıyor

Çamiçi Yaylası'nda DSİ tarafından oluşturulan içme suyu göletinde arıtma tesisi yapılması için Niksar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütülüyor.

Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, yaptığı açıklamada, Çamiçi Yaylası'nın su sorununu çözmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Doğal arıtma için tesis inşaatının devam ettiğini anlatan Tepebaşı, "Ardından paket arıtma takarak göletimizin suyunu içilebilir hale getirip yaylamızdaki abonelerimize vermeye başlayacağız. Artan suyumuzu da Niksar'a indirip aylık elektrik tüketimimizi düşürmeyi hedefliyoruz. Tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.