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Güncel
AA 13.07.2024 17:26

Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bisiklet turu yapıldı

Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenledi.

Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bisiklet turu yapıldı
[Fotograf: AA]
 
nca düzenlenen bisiklet turuna gençlik merkezleri gönüllüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
 

Eskişehir'deki bisiklet turuna, gençlik merkezleri gönüllüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar, Türk bayraklarıyla donattıkları bisikletleriyle Vilayet Meydanı'ndan Dede Korkut Parkı istikametine pedal çevirdi. Meydanları 15 Temmuz marşlarıyla turlayan bisikletliler, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Osman Ercan, turun sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, darbe girişiminin, kökleri Türkiye'ye ait olmayan kişilerce yapıldığını söyledi.

"15 Temmuz gününü unutmamamız, unutturmamamız gerekiyor"

Ercan FETÖ'nün darbe girişiminin olduğu gece, halkın, bulundukları şehirlerin önemli noktalarına giderek ülkeyi koruduğunu dile getirdi:

"Tankların, silahların, uçakların, helikopterlerin önüne siper olduk. Bizlerin, çocuklarımızın, vatanımızın milletimizin geleceği için bunu yaptık. Bizler özgürlüğümüze düşkün bir milletiz. Biz özgürlüğümüzü ve demokrasimizi kimselere yar etme niyetinde değiliz. Ne zaman olsa yine aynı şekilde bu millet, bu gençlik, hain girişimlerin önünde set kuracaktır. Bu vesileyle hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum, 15 Temmuz gününü unutmamamız, unutturmamamız gerekiyor ki tekrar böyle acı günler yaşanmasın."

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15 Temmuz Bisiklet Eskişehir Gençlik ve Spor Bakanlığı
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