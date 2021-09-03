Denize kıyısı olmamasına rağmen tatlı su balığı üretiminde Türkiye'de ön sırlarda yer alan Kahramanmaraş'ta, Balık Festivali'nin ilki düzenlendi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Müdürlüğünün destekleriyle Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği tarafından Milli İrade Meydanı'nda yapılan etkinlikte 46 metrelik mangal açılarak ateşlendi.

Daha sonra ustalar tarafından pişirilen balıklar ekmek arasına konularak 5 bin kişiye ikram edildi.

Festivalde pişirilen balıkları yemek isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.

Festivalin açılışında konuşan AK Parti Milletvekili Ahmet Özdemir, kentin balık üretiminde Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kentin balıkçılık alanında tanınması amacıyla organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Özdemir, "Balıkçılık sektöründe çalışan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Onlar da bu şehrin bir evladı olarak kenti daha kıymetli hale getirmek ve tanıtmak için ellerinden geldiğince çalışıyorlar. Biz de siyasetçiler olarak onların bu güzel gayretlerinin içerisinde olmak istiyoruz. Onlara omuz vermek istiyoruz. Bu güzel işlerin tanıtılmasında bizim de bir gayretimizin olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Çam da şiir, edebiyat ve dondurmanın başkenti olan Kahramanmaraş'ta balık festivalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kentin su kaynakları bakımından zengin olduğunu dile getiren Çam, "Kahramanmaraş tatlı su kaynaklarını fırsata çevirerek, tatlı su balığı yetiştiriciliğinde Türkiye'de 2'nci sıraya yerleşmiştir. El sanatları, altın işlemeciliği ve tarımda Türkiye'de önemli yere sahip olan Kahramanmaraş tatlı su balığı üretiminde de adından söz ettirmiştir. Gerçekleştireceğimiz bu festivalle buna dikkat çekmek istedik." ifadesini kullandı.

İl Tarım Müdürü Mustafa Bozkurt'ta Kahramanmaraş'ın 20 bin hektar su yüzeyi alanı olduğunu, kentin balıkçılık sektöründe geçmişten gelen bir tecrübesi bulunduğunu belirtti.

Kent genelinde 48 işletme olduğunu ifade eden Bozkurt, "48 işletmemizin toplam kapasitesi yaklaşık 8 bin ton. en az bin kişi bu sektörde çalışıyor. Bunun daha da arttırılması için, bunun daha da güzelleştirilmesi için elimizden gelen çaba ve gayreti göstermek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı ise organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür ederek, kentin balıkçılık alanında Türkiye'de adından söz ettirdiğini söyledi.

Festivali sürekli hale getirmeyi planladıklarını belirten Sarı, organizasyonda 5 bin kişiye balık ekmek ikram edileceğini sözlerine ekledi.

Festivale, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve beraberindekiler festival alanını gezdi.