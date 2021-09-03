Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 04:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonrası uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
Osman Yozgatlı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlenen operasyonda K.K. ile M.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Aydın Uyuşturucu
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