Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 03:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Karabağlar Belediyesinin yanındaki 5709 Sokak'ta müteahhitlik yaptığı belirtilen Ö.K ile N.K, H.T. ve B.E arasında silahlı kavga çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar İzmir Bozyaka, Tepecik, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanelerinde tedavi altına alındı
Etiketler: İzmir
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