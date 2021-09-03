Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de aralıklarla devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın öğleye kadar Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiği kaydedildi.

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar, fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.