Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 03:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheli kaza yapınca yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan şüpheli kaza yapınca yakalandı.
Adana'da alınan bilgiye göre, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin ikazına rağmen otomobille kaçmaya başlayan şüpheli, bulvar boyunca ilerleyerek izini kaybettirmeye çalıştı.
Takibi sürdüren ekipler şüpheliyi, aracıyla önce refüje ardından da bir apartmanın otopark bariyerine çarpınca yakaladı.
Kazada yaralanmayan ve alkollü olduğu tespit edilen sürücü M.M.A'ya yasal işlem yapıldı.
Etiketler: Adana
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