Batman'da alınan bilgiye göre, Ankara'dan Siirt'e giden H.C.Ç. idaresindeki 56 BB 521 plakalı otomobil, Batman Güney Çevre Yolu'nda henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark etmesi sonucu aracı yol kenarına çekip durduran sürücü, eşi E.Ç. ve oğlu K.K.Ç'yi otomobilden çıkarttı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Batman İtfaiyesi, yangını söndürdü.

Alevlerin yayılması sonucu tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.