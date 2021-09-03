Kürtül Mahallesi'nde H.T'nin (30) evinde ve aracında uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbistan Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerce şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada, 6 kilogram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.