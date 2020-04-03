Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde bir iş yerine ait klimaları çaldığı ileri sürülen Y.Y, çaldığı malzemeler ile birlikte bölgede görevli bekçilere yakalandı.

Yavuz Selim Mahallesi'nde ise bir binanın merdiven korkuluklarını söküp araçla kaçan 3 şüpheli, polis ekibinin kovalamacası sonucu yakalandı. E.B, A.K. ve S.K, gözaltına alındı.

Yine Yavuz Selim Mahallesi'nde farklı bir iş yerinden tarım malzemeleri çaldığı iddia edilen O.C. ve T.B, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.