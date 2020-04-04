Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çağlayan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir evden 26 bin lira değerinde 6 saat, 15 bin lira değerinde 3 parça altın takı, 10 bin 500 lira değerinde 9 şişe parfüm, 4 bin lira değerinde tablet bilgisayar, 4 bin lira değerinde oyun cihazı ve bu cihaza ait 1500 lira değerinde 3 oyun konsolu ile 1700 avro, 1000 dolar, 6 bin 200 liranın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarından kimlik bilgileri belirlenen 2 şüpheli, Kağıthane'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.