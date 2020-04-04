Haber Giriş: Kaynak: AA
Yüksekova'da sosyal yardımlar dağıtılmaya başlandı
[Fotoğraf: AA]
Yüksekova ilçesinde "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında sağlanacak 1000'er liralık yardım, vatandaşlara ikametgahlarında verilmeye başlandı.
Yüksekova Kaymakamlığı bu kapsamda 1000 liralık nakdi yardımın, polis, jandarma, mahalle bekçileri ve imamlarla evlere dağıtılmaya başlandığını açıkladı.
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