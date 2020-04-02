Haber Giriş: Kaynak: AA
Kağıt toplayıcısı 700 aileye Türk-İş'ten yardım
[Fotoğraf: AA]
Türk-İş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 700 kağıt toplayıcısı aileye gıda yardımı yaptı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 22 Mart'ta Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde sokak atık toplayıcılığının yasaklanmasının ardından Türk-İş, geçimini bu şekilde sağlayanların mağduriyetini azaltmak için harekete geçti.
Türk-iş Genel Merkezi'nde, Ankara'da atık toplayıp bunları geri dönüşüme kazandırarak geçinen 700 aileye, birer aylık gıda yardım paketi verildi.
Ailelere yapılan yardım sırasında, hijyen kurallarına dikkat edilerek, sosyal mesafe korundu.
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