Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanması nedeniyle Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde denetim yapan polisler, Ahmet Rıza Berberoğlu'nu durdurdu.

Kimlik kontrolünde 93 yaşında olduğu belirlenen Berberoğlu, polislere "Eve gelseniz size bir ziyafet yaparım. İnşallah görüşürüz. Çok sağ olun. Eve gelin, buyrun." dedi.

Daha sonra, gerekli bilgilendirmenin yapıldığı Berberoğlu, ekip aracına bindirilerek evine kadar götürüldü.

Berberoğlu, gazetecilere, gecikme nedeniyle ceza ödememek için doğal gaz faturasını yatırmaya gittiğini, bu işi yapacak kimsesi olmadığı için mecburen sokağa çıktığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]