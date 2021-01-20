Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadirli'de narkotik uygulamalarında 9 zanlı tutuklandı.
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 11 - 19 Ocak tarihleri arasında yapılan narkotik uygulamalarında 9 zanlı tutuklandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 11 - 19 Ocak tarihleri arasında yapılan narkotik uygulamalarında 9 zanlı tutuklandı.
Uygulamada 2 tabanca, 1 av tüfeği, 222 gram sentetik uyuşturucu, 23 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
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