Şırnak'ta trafik polisleri araçların kaymaması için caddeyi kardan temizledi

Uygulamada 2 tabanca, 1 av tüfeği, 222 gram sentetik uyuşturucu, 23 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 11 - 19 Ocak tarihleri arasında yapılan narkotik uygulamalarında 9 zanlı tutuklandı.

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