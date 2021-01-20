Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Batıkent Mahallesi'ndeki bir evden çevreye kötü kokuların yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi.​​​​​​​

Çalışma başlatan Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, evde yalnız yaşayan bir kişinin 10 yıldır sokaklardan topladığı çöpleri konutunda biriktirdiğini belirledi.

Evin içerisinde yapılan tahliye ve temizlik çalışmasında 5 kamyon çöp çıkarıldı.

Uzun uğraşlar sonucu temizlenen ev dezenfekte edildi.