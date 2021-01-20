İl Özel İdaresine yeni alınan 2'si kar küreme, 1'i de ağır iş makinaları taşıyıcısından oluşan araçlar için Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölye parkında düzenlenen törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat ve kurum personeli katıldı.

Araçlarla ilgili bilgi alan Hacıbektaşoğlu, alınan araçların Özel İdare filosunu güçlendirdiğini belirtti.

Tören, okunan duanın ardından kurban kesilmesiyle sona erdi.

