Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 13:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de iş yerinde kumar oynayan 23 kişiye ceza uygulandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 23 kişiye idari para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki bir işletmede sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edildiği ve kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, salgın tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 23 kişiye idari para cezası uyguladı.
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